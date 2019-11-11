La Nazione, la Fiorentina si sta rivelando sempre più Ribery dipendente
Senza Ribery è tutta un'altra Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 12:38
La Nazione oggi in edicola scrive che la Fiorentina si sta rivelando sempre più Ribery dipendente. L’assenza dell'anziano calciatore francese pesa sul piano della personalità e su tutto quello della manovra offensiva.
Ora dovranno essere bravi da una parte Montella a ridare ossigeno ad una squadra ieri apparsa inconsistente ed in balia della velocità del Cagliari, dall'altro la Società che, per bocca di Pradè, come lui stesso ha annunciato, parlerà alla squadra appena saranno tornati tutti i nazionali, per dare una scossa all'intero gruppo.