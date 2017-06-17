La Nazione, dopo Kalinic il Milan vuole anche Vecino. Pronta offerta alla Fiorentina

La società rossonera studia la doppia offerta da presentare alla Fiorentina. Adesso vogliono anche Matias Vecino

Come riporta La Nazione, per il Milan non c'è solo Kalinic, nelle ultime ore sembra si sia interessato anche a Vecino. Giocatore che piace anche all’Inter di Spalletti. Non è da escludere che nelle prossime ore la società rossonera presenti una offerta complessiva per l’attaccante croato e il centrocampista uruguaiano.