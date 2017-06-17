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La Nazione, dopo Kalinic il Milan vuole anche Vecino. Pronta offerta alla Fiorentina

La società rossonera studia la doppia offerta da presentare alla Fiorentina. Adesso vogliono anche Matias Vecino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2017 11:25
La Nazione, dopo Kalinic il Milan vuole anche Vecino. Pronta offerta alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta La Nazione, per il Milan non c'è solo Kalinic, nelle ultime ore sembra si sia interessato anche a Vecino. Giocatore che piace anche all’Inter di Spalletti. Non è da escludere che nelle prossime ore la società rossonera presenti una offerta complessiva per l’attaccante croato e il centrocampista uruguaiano.

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