La Nazione: Corvino guarda in casa del Sassuolo, Berardi impossibile mentre Politano...
Per arrivare a Berardi servono 40 milioni, più economica la pista che porta a Politano
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 12:41
Corvino ora è concentrato sugli esterni, una ricerca a raggio così ampio che c’è stato anche un veloce sondaggio con il Sassuolo per Berardi: 40 milioni la richiesta, il giocatore ha poi un ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione che vorrebbe alzare a 3. Infattibile. Più economico, si fa per dire, Politano (15 milioni).
Fonte: La Nazione