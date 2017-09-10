La Nazione: Benassi trequartista e Thereau a sinistra, tutte le scelte di Pioli in vista del Verona...

Gaspar in vantaggio su Laurini, mentre al centro dell'attacco ci sarà sempre Simeone

Tra i pali a difendere la porta viola ci sarà Sportiello, la linea difensiva sarà formata da Gaspar sulla destra, appunto in vantaggio sul francese Laurini, mentre al centro confermata la coppia Pezzella-Astori con Vitor Hugo ancora in panchina. Sulla sinistra conferma per Biraghi, considerato più difensore di Maxi Olivera. Anche sulla linea mediana si va verso una conferma con il francese Veretout e Badelj in cabina di regia. Con Eysseric e anche Saponara ancora indisponibili appaiano scontate le scelte sulla trequarti: Chiesa, dopo la bella prova con l’Under 21 azzurra, si prenderà la corsia di destra, al centro Benassi e sulla sinistra ci sarà l’esordio del francese Thereau. In questo caso il portoghese Gil Dias partirà anche lui dalla panchina. Una trequarti formata da giocatori che durante la partita saranno chiamati, visto che le loro caratteristiche lo permettono, a cambiare spesso posizione e ruolo. Un modo per non dare punti di riferimento agli avversari e aiutare ancora di più Simeone in attacco e concretizzare le azioni che verranno create.

Fonte: La Nazione