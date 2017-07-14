La Nazione, Badelj rimane alla Fiorentina e adesso rinnoverà il contratto con la società viola

Il Milan ha scelto Biglia per quel ruolo, adesso il futuro di Badelj è sempre più legato alla maglia viola. E senza rinnovo andrà in svincolo a giugno 2018

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2017 10:18

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