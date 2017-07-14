La Nazione, Badelj rimane alla Fiorentina e adesso rinnoverà il contratto con la società viola
Il Milan ha scelto Biglia per quel ruolo, adesso il futuro di Badelj è sempre più legato alla maglia viola. E senza rinnovo andrà in svincolo a giugno 2018
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 10:18
Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina il centrocampista croato della Fiorentina Milan Badelj adesso molto probabilmente rinnoverà il contratto con la società viola e resterà a Firenze. Considerato il fatto che il Milan per quel ruolo ha scelto Biglia, le strade del club rossonero per lui su chiudono. In caso di permanenza senza rinnovo sarà svincolato nella prossima stagione a giugno 2018.