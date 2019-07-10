La Nazione, asse Fiorentina-Sassuolo per Lirola e Boateng. Per il terzino il Sassuolo chiede 15 milioni

La Nazione oggi in edicola tratta del possibile asse Fiorentina-Sassuolo. Nella giornata di ieri i neroverdi hanno chiuso per l'acquisto di Jeremy Toljan del Borussia Dortmund. Egli sarà proprio il so...

La Nazione oggi in edicola tratta del possibile asse Fiorentina-Sassuolo. Nella giornata di ieri i neroverdi hanno chiuso per l'acquisto di Jeremy Toljan del Borussia Dortmund. Egli sarà proprio il sostituto del terzino Pol Lirola che la Fiorentina sta trattando da diverso tempo. Pradè non offre più di 10 milioni + bonus ma il Sassuolo ne chiede 15. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti. L'asse con il Sassuolo potrebbe portare in viola anche Kevin-Prince Boateng.