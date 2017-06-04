La Nazione, per arrivare a Muriel la Fiorentina mette sul piatto Josip Ilicic più conguaglio economico

Il prezzo del cartellino del calciatore si aggira sui 20 milioni di euro e Corvino vuole dare in scambio Josip Ilicic

Secondo quanto riportato dalla Nazione la Fiorentina vuole arrivare a Luis Muriel attaccante colombiano della Sampdoria, il prezzo è alto per lui, si parla di una cifra vicina ai 20 milioni e Corvino sta pensando, sempre secondo il quotidiano, di inserire nella trattativa Josip Ilicic per far abbassare notevolmente il prezzo del cartellino.