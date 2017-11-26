Contro la Lazio Pioli si affida ai giocatori d'esperienza. Unico dubbio in attacco..
Come riportato dal quotidiano Il Corriere Fiorentino, contro la Lazio l'ex biancoceleste Stefano Pioli ritroverà tre giocatori fondamentali per il gioco viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 09:19
Come riportato dal quotidiano Il Corriere Fiorentino, contro la Lazio l'ex biancoceleste Stefano Pioli ritroverà tre giocatori fondamentali per il gioco viola. Ci saranno infatti Thereau, autore di un grande inizio di campionato, Badelj, leader del centrocampo e Laurini, giocatore d'esperienza da anni in Serie A.
L'unico dubbio rimane quello legato all'attacco. Giocherà Babacar o Simeone? Il primo è stato provato in partitella giovedí, il secondo ha motivazioni nel giocare nello stadio che rese grande suo padre.