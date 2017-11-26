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Contro la Lazio Pioli si affida ai giocatori d'esperienza. Unico dubbio in attacco..

Come riportato dal quotidiano Il Corriere Fiorentino, contro la Lazio l'ex biancoceleste Stefano Pioli ritroverà tre giocatori fondamentali per il gioco viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 09:19
Contro la Lazio Pioli si affida ai giocatori d'esperienza. Unico dubbio in attacco.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Come riportato dal quotidiano Il Corriere Fiorentino, contro la Lazio l'ex biancoceleste Stefano Pioli ritroverà tre giocatori fondamentali per il gioco viola. Ci saranno infatti Thereau, autore di un grande inizio di campionato, Badelj, leader del centrocampo e Laurini, giocatore d'esperienza da anni in Serie A.

 

L'unico dubbio rimane quello legato all'attacco. Giocherà Babacar o Simeone? Il primo è stato provato in partitella giovedí, il secondo ha motivazioni nel giocare nello stadio che rese grande suo padre.

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