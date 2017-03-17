Labaro Viola

La Juventus vuole approfittare della trattativa tra Fiorentina e Bernardeschi per il rinnovo

La trattativa è in una fase di stallo, il motivo è la società viola che vuole mettere la clausola di rescissione a 100 milioni di euro. Bernardeschi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2017 11:47
La Juventus vuole approfittare della trattativa tra Fiorentina e Bernardeschi per il rinnovo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Juventus
Bernardeschi
Condividi

Tuttosport parla del grande interesse da parte della Juventus nei confronti di Bernardeschi, il numero dieci della Fiorentina ha il contratto in scadenza fra due anni e con la società viola sta trattando il rinnovo. Adesso la trattativa vive una fase di stallo. Il motivo sembra essere il valore della clausola. La cifra giusta sembrava essere intorno ai 60-70 milioni, la richiesta di alzarla a 100 da parte della Fiorentina sembra aver indispettito l’entourage del giocatore. La Juventus è a caccia di un esterno di assoluta qualità per il prossimo mercato e il nome di Bernardeschi è in cima alla lista insieme a quello di Di Maria. I Della Valle però vorranno evitare la cessione ai bianconeri anche per evitare malumore a Firenze.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok