La Juventus vuole approfittare della trattativa tra Fiorentina e Bernardeschi per il rinnovo

La trattativa è in una fase di stallo, il motivo è la società viola che vuole mettere la clausola di rescissione a 100 milioni di euro. Bernardeschi...

Tuttosport parla del grande interesse da parte della Juventus nei confronti di Bernardeschi, il numero dieci della Fiorentina ha il contratto in scadenza fra due anni e con la società viola sta trattando il rinnovo. Adesso la trattativa vive una fase di stallo. Il motivo sembra essere il valore della clausola. La cifra giusta sembrava essere intorno ai 60-70 milioni, la richiesta di alzarla a 100 da parte della Fiorentina sembra aver indispettito l’entourage del giocatore. La Juventus è a caccia di un esterno di assoluta qualità per il prossimo mercato e il nome di Bernardeschi è in cima alla lista insieme a quello di Di Maria. I Della Valle però vorranno evitare la cessione ai bianconeri anche per evitare malumore a Firenze.