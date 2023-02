La Juventus vince contro la Lazio nonostante Chiesa e Vlahovic non toccano palla. Possibile finalista

E’ la Juventus la quarta semifinalista della Coppa Italia 2022/23. La squadra di Allegri questa sera all’Allianz Stadium ha staccato il pass per il doppio confronto contro l’Inter grazie al successo di misura contro la Lazio. La partita è finita 1-0, a decidere il match un colpo di testa vincente di Bremer al 44esimo: il difensore brasiliano ha sfruttato nel migliore dei modi un cross di Kostic e soprattutto un’uscita a vuoto di Luis Maximiano.

Il portiere portoghese mezz’ora prima aveva salvato il punteggio su un diagonale di Kostic, ma poi ha vanificato tutto sbagliando del tutto i tempi dell’intervento su una delle ultime azioni del primo tempo.Il gol che ha deciso la partita è figlio di un errore del portiere della Lazio. Ma la vittoria della Juventus è meritata ed è arrivata nel momento migliore dei bianconeri. La Juventus sul finire del primo tempo aveva infatti alzato il suo raggio d’azione e ha trovato il gol del vantaggio dopo aver calciato un paio di corner consecutivi.

Troppo timorosa la squadra di Sarri: nel primo tempo, solo un tiro a giro di Zaccagni finito fuori dallo specchio della porta di almeno un metro e un tiro dalla distanza di Felipe Anderson. Immobile e compagni hanno calciato poco e male e nemmeno l’esclusione del capitano dopo i primi 45 minuti per far spazio a un tridente senza punti di riferimento ha cambiato la storia di una partita che la Juve ha prima sbloccato e poi amministrato.Nota positiva: la Juventus dopo aver incassato 12 gol in quattro partite è tornata a non subire gol.

Nota negativa: Vlahovic e Chiesa sono ancora molto lontani dalla condizione fisica migliore e non hanno mai dato l’impressione di poter mettere in difficoltà Romagnoli e compagni. Dall’altro lato la Lazio dopo tre vittorie e due pareggi ha incassato la seconda sconfitta del suo 2023. Ha pagato carissimo un errore individuale, ma ha mostrato poca voglia e ancor meno intraprendenza. Va in semifinale chi l’ha meritato di più. Lo riporta TMW

