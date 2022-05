La Juventus verserà nelle casse della Fiorentina 50 milioni per il riscatto obbligatorio di Chiesa

Come scrive questa mattina La Nazione, la vittoria sofferta della Juventus sul Venezia ha fatto felice il cassiere dalla Fiorentina. Già, perché la matematica certezza della quarta posizione ha certificato la qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. Il motivo di tutta questa contentezza? Il primo a rivelarlo è stato il diretto interessato: Federico Chiesa. «To be continued…» ha scritto sul suo profilo Instagram.

Infatti la qualificazione alla Champions ha fatto scattare una delle clausole del suo laborioso contratto che significa 40 milioni alla Fiorentina per il riscatto, più 10 di prestito oneroso. Una cifra importante che i viola hanno potuto riscuotere in tre tranche. Formula che comunque permette al club di Commisso di avere a disposizione un bel pacchetto di milioni, pur non essendo il massimo. Riscatto, in ogni caso, che la Juventus avrebbe fatto scattare anche in assenza di uno delle opzioni in essere. Infatti. I bianconeri avrebbero potuto prendere definitivamente anche se gli obiettivi non fossero stati raggiunti.

