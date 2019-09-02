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La Juventus ha già scaricato Bernardeschi, offerto come contropartita per avere Rakitic. Rifiuto blaugrana

La Juventus aveva offerto al Barcellona Federico Bernardeschi ma alla fine non se n'è fatto nulla. Infatti è sfumato ieri sera il passaggio di Federico Bernardeschi al Barcellona in cambio di Rakitic"...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 12:58
La Juventus ha già scaricato Bernardeschi, offerto come contropartita per avere Rakitic. Rifiuto blaugrana -
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La Juventus aveva offerto al Barcellona Federico Bernardeschi ma alla fine non se n'è fatto nulla. Infatti è sfumato ieri sera il passaggio di Federico Bernardeschi al Barcellona in cambio di Rakitic". Lo ha affermato Ciro Venerato nel corso de La Domenica Sportiva, su Raidue. "La Juventus non conferma la cosa, l'entourage di Rakitic e quello di Bernardeschi si. Il Barcellona ha subito rifiutato la proposta bianconera.

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