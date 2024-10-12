La Juve ha lo stesso problema della Fiorentina per Vlahovic: o rinnova o deve venderlo. Costa troppo

Vlahovic guadagna 12 milioni netti a stagione e per la Juventus sono decisamente troppi. Se non si riduce l'ingaggio...

Rinnovo o cessione. Sembrano esserci solo due strade nel futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Se domandate a Cristiano Giuntoli le novità sul futuro di Vlahovic, ottenete questa risposta: "Con Ristic stiamo parlando, siamo d’accordo di sederci intorno a un tavolo verso Natale, in quell’occasione capiremo cosa vogliono fare", scrive oggi il Corriere dello Sport. E allora, a dicembre appuntamento per parlare del contratto in scadenza nel 2026 e che costa 24 milioni lordi a stagione ai bianconeri.

Scrive Ivan Zazzaroni: "Rinnovare o andare a scadenza, non se ne esce. La seconda ipotesi imporrebbe alla Juve di vendere l’attaccante serbo, che il 28 gennaio compirà 25 anni. Un’operazione non proprio semplice, dal momento che Dusan costa 24 milioni lordi a stagione e che in giro per l’Europa sono pochissimi i club in grado di sostenere un impegno del genere". Jonathan David del Lille è uno degli obiettivi per la prossima estate.

PARISI IN ORBITA ROMA, ALLA FIORENTINA NON GIOCA MAI

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