La gioia di Nardella: “Apertura della Fiorentina per il Franchi. La nostra serietà ha convinto la società”

Il sindaco Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del restyling del Franchi. Ecco le sue parole: “Ho sentito Joe Barone e ci siamo dati appuntamento dopo Moena. C’è una buona predisposizione della società viola nei confronti del progetto di ristrutturazione dello stadio. Abbiamo lavorato bene, e questi elementi hanno convinto la Fiorentina quantomeno a mettersi a tavoli per parlare e valutare il tutto. Al momento stiamo già collaborando perché i dati per il bando internazionale li abbiamo raccolti insieme. Sono contento perché è da mesi che i contatti con Barone sono positivi e perché a livello di vertice è la prima volta che c’è un’apertura. Giocare lontano dal Franchi? Ne parleremo con la Fiorentina, c’è da capire le esigenze della squadra”