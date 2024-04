La Gazzetta dello Sport scrive: “Dumfries non rinnova e l’Inter può prendere Kayode dalla Fiorentina”

L’Inter vuole rifare la fascia destra, questo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che parla anche di Kayode in ottica nerazzurra:

“Il rinnovo di Dumfries non si sblocca, non ci sono segnali positivi, per la verità l’Inter proprio non ha alcun tipo di segnale rispetto alla proposta di rinnovo da 4 milioni di euro sottoposta al giocatore lo scorso dicembre. A questo punto siamo arrivati al dentro o fuori, nel giro di 15 giorni l’Inter vuole capire come muoversi. Ma intanto è giusto pensare alle alternative. Di Kayode e Wan-Bissaka s’è già raccontato nelle scorse settimane, ma c’è un altro nome che l’Inter sta controllando a distanza ed è quello di Holm. Lo svedese oggi è in prestito all’Atalanta dallo Spezia: il club bergamasco ha un diritto di riscatto che però non ha ancora deciso di esercitare. È una partita aperta. Il ragazzo piace all’area tecnica interista, è stato a lungo seguito in passato. Se la squadra di Gasperini non dovesse procedere al riscatto, l’Inter scatterebbe in prima fila, salutando contestualmente Dumfries. L’olandese sogna la Premier League: era nei piani del Manchester United almeno fino a gennaio, poi però i Red Devils non hanno più mandato segnali in questo senso. Presto si capirà, molto presto”

