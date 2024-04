Italiano non si sente più apprezzato dalla piazza. Potrebbe stare fermo un anno per imparare l’inglese

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere fiorentino, l’addio di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è una convinzione maturata settimana dopo settimana, che si è trasformata in certezza a fine gennaio. È stato allora, anche a causa dell’ennesimo mercato nel quale il club non ha accolto le sue richieste, che il tecnico ha capito che a fine stagione sarebbe stato meglio dirsi addio. Il mancato arrivo del famoso attaccante esterno però, non è l’unico motivo che l’ha spinto in questa direzione. Anzi. Un peso maggiore hanno avuto il rapporto ormai logoro con parte della città e il fatto che il mister non si sentisse più apprezzato.

Del resto basta leggere i social o ascoltare le radio dopo ogni risultato negativo per rendersi conto dell’aria che gli tira attorno e andare avanti avrebbe fatto male a tutti. Per questo insomma quando Joe Barone lo ha cercato per avviare i discorsi per un eventuale prolungamento (attorno a metà febbraio) il mister l’ha stoppato e gli ha comunicato la sua decisione. Da quel momento quindi, in testa si è piantato un solo obiettivo: fare di tutto per vincere un trofeo e per lasciare la Fiorentina in Europa, mettendo in secondo piano il suo futuro. Per la prima volta, Italiano è pronto anche a fermarsi per un anno. Sarebbe l’occasione per girare l’Europa, far visita ad altri allenatori, imparare nuovi metodi e, comunque, studiare bene l’inglese.

