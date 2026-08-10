La Gazzetta dello Sport riporta: "Nico Gonzalez non vuole tornare a Torino, su di lui anche Roma e Inter"
L'argentino non vuole vestire la maglia bianconera
Nico Gonzalez complica i piani di mercato della Juventus. L'esterno argentino, rientrato a Torino dopo l'esperienza in prestito all'Atletico Madrid, non rientra nei programmi tecnici di Luciano Spalletti ed è ormai un esubero da piazzare.
A complicare il quadro si aggiunge l'atteggiamento dell'attaccante. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore non intende riaggregarsi al gruppo bianconero al termine delle vacanze, usufruite dopo l'impegno nei Mondiali con l'Argentina. Una posizione rigida che rischia di indebolire il potere contrattuale del club.
La Juventus punta a monetizzare la sua cessione per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. Al momento, tuttavia, la pista più percorribile resta quella di un nuovo prestito, con Atletico Madrid, Roma e Inter sintonizzate sulla situazione per valutare un eventuale affondo.