La Gazzetta dello Sport consiglia: “Fiorentina, più che un centravanti serve uno psicanalista”

La Fiorentina non va oltre il pareggio con l’RFS Riga, nonostante la supremazia e la grande mole di occasioni create dai viola. Monologo che va avanti da tempo per la squadra allenata da Vincenzo Italiano che si ritrova a lasciar punti per strada a causa della sterilità offensiva. Il problema della scarsa finalizzazione potrebbe essere ricollegabile ad una sorta di blocco mentale. Da qui il suggerimento di questa mattina della Gazzetta dello Sport per Italiano ossia, quello di assumere, piuttosto che un altro attaccante, uno psicanalista in grado di stendere sul lettino dei massaggiatori i giocatori viola.

