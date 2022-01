La furia di Commisso sullo stadio Franchi di Firenze: “La cosa più brutta che sia stata mai fatta”

Le parole di Rocco Commisso sullo stadio Franchi di Firenze pronunciate al Financial Times (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE) sono abbastanza nette, il presidente viola dice: “E’ la cosa più brutta che sia stata mai fatta, non so quale storia abbia, in quello stadio la Fiorentina ci ha vinto due scudetti in 90 anni”. Per precisazione, il patron viola si riferisce al modo in cui lo stadio Franchi sia stato trattato in ambito istituzionale e del trattamento per la gestione dello stesso.