Notizie Financial Times Fiorentina

Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco
19 gennaio 2022 12:15
La furia di Commisso sullo stadio Franchi di Firenze: "La cosa più brutta che sia stata mai fatta"
13 gennaio 2022 14:27
Commisso tuona: "Nessuno è come me in Italia, nè il bambino di Suning nè il nipote di Agnelli"
13 gennaio 2022 13:31
La verità di Commisso su Vlahovic, chiesti 8 milioni di commissioni: "Vogliamo riconoscenza"
13 gennaio 2022 12:21
Commisso contro le plusvalenze della Juventus: "Negli USA farebbero causa a farabutti cosi"
13 gennaio 2022 11:57
Commisso: "Inter piena di debiti, hanno venduto Hakimi e Lukaku ma dopo aver vinto la serie A"
15 ottobre 2021 14:28
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