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Notizie Financial Times Fiorentina

Commisso, una luce nelle ombre oscure del calcio. Un moderno Donnie Brasco

19 gennaio 2022 12:15

La furia di Commisso sullo stadio Franchi di Firenze: "La cosa più brutta che sia stata mai fatta"

13 gennaio 2022 14:27

Commisso tuona: "Nessuno è come me in Italia, nè il bambino di Suning nè il nipote di Agnelli"

13 gennaio 2022 13:31

La verità di Commisso su Vlahovic, chiesti 8 milioni di commissioni: "Vogliamo riconoscenza"

13 gennaio 2022 12:21

Commisso contro le plusvalenze della Juventus: "Negli USA farebbero causa a farabutti cosi"

13 gennaio 2022 11:57

Commisso: "Inter piena di debiti, hanno venduto Hakimi e Lukaku ma dopo aver vinto la serie A"

15 ottobre 2021 14:28

Commisso: "In Italia le regole non sono uguali per tutti. Stadio? Non me lo hanno fatto fare"

15 ottobre 2021 13:47

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