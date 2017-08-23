LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA CONTRO IL REAL, TORNA CHIESA, ESORDIO PER GASPAR E BIRAGHI
Le scelte di Stefano Pioli e la formazione del Real Madrid, il tecnico viola prova la formazione in vista della Sampdoria?
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 21:59
Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid - Fiorentina:
Real Madrid: Casilla, Achraf, Sergio Ramos (cap.), Nacho, Theo, Llorente, Ceballos, Asensio, Lucas V., Mayoral, Ronaldo
Panchina: Navas, Carvajal, Vallejo, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Bale, Marcelo, Casemiro, Isco, Kovacic.
Fiorentina: Sportiello, Biraghi, Astori (cap.), Pezzella, Gaspar, Badelj, Veretout, Eysseric, Chiesa, Gil Dias, Simeone
Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Mati Fernandez, Maxi Olivera, Cristoforo, Benassi, Babacar, Vitor Hugo, Tomovic, Hristov