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LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA CONTRO IL REAL, TORNA CHIESA, ESORDIO PER GASPAR E BIRAGHI

Le scelte di Stefano Pioli e la formazione del Real Madrid, il tecnico viola prova la formazione in vista della Sampdoria?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2017 21:59
LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA CONTRO IL REAL, TORNA CHIESA, ESORDIO PER GASPAR E BIRAGHI - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori
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Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid - Fiorentina:

Real Madrid: Casilla, Achraf, Sergio Ramos (cap.), Nacho, Theo, Llorente, Ceballos, Asensio, Lucas V., Mayoral, Ronaldo

Panchina: Navas, Carvajal, Vallejo, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Bale, Marcelo, Casemiro, Isco, Kovacic.

Fiorentina: Sportiello, Biraghi, Astori (cap.), Pezzella, Gaspar, Badelj, Veretout, Eysseric, Chiesa, Gil Dias, Simeone

Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Mati Fernandez, Maxi Olivera, Cristoforo, Benassi, Babacar, Vitor Hugo, Tomovic, Hristov

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