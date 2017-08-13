La formazione della Fiorentina: Benassi esterno d'attacco, Babacar titolare, Kalinic messo fuori da Pioli
Pioli sceglie ancora il 4-2-3-1 per l'amichevole contro il Parma alle 18. Zekhnini titolare sulla destra con Chiesa in panchina
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2017 17:17
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per l'amichevole contro il Parma in programma alla 18:
Sportiello; Bruno Gaspar, Hugo, Astori (C), Maxi; Veretout, Sanchez; Benassi, Eysseric, Zekhnini; Babacar.
In panchina: Dragowski, Cerofolini, Ranieri, Cristoforo, Hagi, Chiesa, Hristov, Mati, Milenkovic, Kalinic, Tomovic, Rebic