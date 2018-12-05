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La Fiorentina Women’s vince nel recupero 6-2. Milan capolista distante 2 punti. Juventus...

Vince la Fiorentina Women’s nel recupero contro il Pink Bari, le ragazze viola hanno battuto  6-2 la squadra pugliese. Nel primo tempo vantaggio ospite con Pittaccio. Pareggio viola al 33′ con la Maur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2018 16:50
La Fiorentina Women’s vince nel recupero 6-2. Milan capolista distante 2 punti. Juventus... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Fiorentina Women's
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Fiorentina Women's
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Vince la Fiorentina Women’s nel recupero contro il Pink Bari, le ragazze viola hanno battuto  6-2 la squadra pugliese. Nel primo tempo vantaggio ospite con Pittaccio. Pareggio viola al 33′ con la Mauro; nella ripresa Bonetti, Clelland, Catena, ancora Mauro e Parisi  chiudono con il 6-2. Adesso in classifica la Fiorentina è terza a 21 punti, dietro di 1 punto la Juventus e a meno 2 dal Milan capolista

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