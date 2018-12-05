La Fiorentina Women’s vince nel recupero 6-2. Milan capolista distante 2 punti. Juventus...

Vince la Fiorentina Women’s nel recupero contro il Pink Bari, le ragazze viola hanno battuto 6-2 la squadra pugliese. Nel primo tempo vantaggio ospite con Pittaccio. Pareggio viola al 33′ con la Maur...

Vince la Fiorentina Women’s nel recupero contro il Pink Bari, le ragazze viola hanno battuto 6-2 la squadra pugliese. Nel primo tempo vantaggio ospite con Pittaccio. Pareggio viola al 33′ con la Mauro; nella ripresa Bonetti, Clelland, Catena, ancora Mauro e Parisi chiudono con il 6-2. Adesso in classifica la Fiorentina è terza a 21 punti, dietro di 1 punto la Juventus e a meno 2 dal Milan capolista