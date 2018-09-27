La Fiorentina Women's è agli ottavi di Champions League. Juventus già eliminata

La Fiorentina Women’s vince 2-0 anche in Danimarca e vola agli ottavi di Champions League. Dopo la doppietta di Mauro al Franchi, arrivano i gol di Clelland (al 15’ e al 25’) nel match di ritorno: il...

La Fiorentina Women’s vince 2-0 anche in Danimarca e vola agli ottavi di Champions League. Dopo la doppietta di Mauro al Franchi, arrivano i gol di Clelland (al 15’ e al 25’) nel match di ritorno: il Fortuna Hjørring si arrende. Adesso la testa torna al campionato: domenica le ragazze saranno impegnate in trasferta contro il Milan (ore 12.30, diretta Sky). Ma lunedì, a Nyon, ci sarà il sorteggio per conoscere il nome del prossimo avversario della Fiorentina di Cincotta in Europa. L’auspicio, come scrive questa mattina il Corriere fiorentino, è quello di evitare Wolfsburg e Lione. Anche se dagli ottavi in poi ogni squadra sarà difficile da affrontare: Barcellona, Bayern, Chelsea. Ma la Fiorentina ha l’obiettivo di migliorarsi rispetto alla passata stagione anche in Champions. Piange la Juventus, uscita ai sedicesimi di Champions contro il Brøndby.