La Fiorentina vota per la trasparenza e la Lega Serie A adesso sembra andare verso questa direzione

Piccoli passi in direzione della trasparenza. L’assemblea di Lega che si è tenuta ieri a Milano, ha fornito indicazioni interessanti per quelle che sono le battaglie che la Fiorentina sta portando avanti da tempo a livello di politica calcistica.

Sensazioni positive, dunque, soprattutto perchè è stato garantito un audit esterno sulle decisioni che saranno prese in assemblea. In sostanza sarà possibile controllare l’attività della Lega con particolare riferimento ai contratti e alle attività che vengono commissionate dalla Lega service. Questo, in modo da verificarne i tempi, i contenuti e i modi in cui verrebbero applicati. Dalla riunione di Lega è uscita anche la novità della Supercoppa a 4, non più una gara secca, ma un mini torneo da giocarsi in

Arabia in cui si affronteranno le prime due del campionato di Serie A e le due finaliste della Coppa Italia. Nel caso in cui la Fiorentina battesse la Cremonese in semifinale, si aprirebbe la possibilità di giocarsi un trofeo importante in un palcoscenico importante, con grandi vantaggi per la visibilità della Fiorentina a livello internazionale e la possibilità di mettere in bacheca una coppa. Lo scrive La Nazione.

