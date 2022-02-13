La Fiorentina presenta la nuova maglia speciale per gli ESport, il campionato serie A su Fifa 22

La Fiorentina si prepara al campionato di Fifa 21 con due nuovi giocatori e due testimonial d'eccezione per le maglie create ad hoc

Nuova maglia speciale della Fiorentina pensata appositamente per gli ESport, il campionato eSerieA TIM, la competizione ufficiale della Lega Serie A che si disputa sia su FIFA 21, la Fiorentina ha predisposto delle maglie ad hoc per la competizione con Different come Principal Esport partner del team. I due pro-player per la società viola di quest’anno sono Alessio “Godmode” Carbone e Francesco “Virgil” Allocca. E per presentare la nuova maglia i testimonial sono stati proprio i nuovi acquisti Piatek e Ikonè

LA FIORENTINA E L'ACCORDO CON BERARDI, IN ESTATE SARA' VIOLA?

https://www.labaroviola.com/fiorentina-aveva-accordo-con-berardi-ma-il-sassuolo-non-voleva-darlo-a-gennaio-sara-viola-in-estate/165224/