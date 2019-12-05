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La Fiorentina porta i regali ai bambini dell'ospedale Meyer, le foto dell'incontro

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e una delegazione di giocatori e giocatrici viola hanno fatto visita questa mattina all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, regalando doni e sorrisi ai...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 17:32
La Fiorentina porta i regali ai bambini dell'ospedale Meyer, le foto dell'incontro -
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Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso e una delegazione di giocatori e giocatrici viola hanno fatto visita questa mattina all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, regalando doni e sorrisi ai piccoli pazienti. Ecco le foto

La Fiorentina porta i regali ai bambini dell'ospedale Meyer, le foto dell'incontro
La Fiorentina porta i regali ai bambini dell'ospedale Meyer, le foto dell'incontro
La Fiorentina porta i regali ai bambini dell'ospedale Meyer, le foto dell'incontro
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