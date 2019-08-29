La Fiorentina per De Paul può offrire 35 milioni. Simeone è in partenza, nelle casse viola andranno 15 milioni
Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina ci riproverà ancora per Rodrigo De Paul. Pradè non vorrebbe che il colpo arrivasse nelle ultime ore di calciomercato perchè così l'Udinese si presenterà...
Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina ci riproverà ancora per Rodrigo De Paul. Pradè non vorrebbe che il colpo arrivasse nelle ultime ore di calciomercato perchè così l'Udinese si presenterà con un prendere o lasciare. I dirigenti viola vorrebbero avvicinarsi ai 35 milioni richiesti. Simeone lascerà i viola per dirigersi a Genova, sponda Samp. Arriverà in prestito oneroso più obbligo di riscatto a 15 milioni. I viola poi punterebbero su De Paul mettendo sul piatto 20 milioni + 15 della cessione del Cholito. La situazione potrebbe quindi decollare sbloccandosi.