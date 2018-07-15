La Fiorentina per Berardi ha offerto 15 milioni più Sottil. Il Sassuolo potrebbe dire si
Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, Domenico Berardi continua ad intrigare la Fiorentina, la prima offerta al Sassuolo della società viola è di 15 milioni più due giovani, tra cui Riccardo So...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2018 16:40
Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, Domenico Berardi continua ad intrigare la Fiorentina, la prima offerta al Sassuolo della società viola è di 15 milioni più due giovani, tra cui Riccardo Sottil. Rispetto agli altri anni però, il club neroverde non vuole trattenere alcun giocatore controvoglia, e per questa ragione stanno maggiormente aprendo alle cessioni dei propri gioielli. Non solo l’offerta viola, anche la Roma si era mostrata interessata.