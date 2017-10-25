La Fiorentina non vince una partita in casa alle 20.45 dallo scorso aprile. Peggio di lei solo 5 squadre

Tempo di bilanci di inizio campionato in casa Fiorentina. Se nelle partite diurne la squadra di Pioli sembra avere trovato un discreto equilibrio, le trasferte notturne non sorridono ai viola. La squa...

Tempo di bilanci di inizio campionato in casa Fiorentina. Se nelle partite diurne la squadra di Pioli sembra avere trovato un discreto equilibrio, le trasferte notturne non sorridono ai viola. La squadra viola è una delle sei squadre che, insieme a Benevento, Cagliari, Crotone, Genoa e Udinese, non ha ancora ottenuto alcuna vittoria nelle gare delle 20.45. I recenti dati statistici sul rendimento dei viola nelle partite disputate in campionato sotto i riflettori (a differenza, soprattutto, degli incontri validi per le coppe delle scorse annate) non sono certo entusiasmanti.

L’ultima vittoria riportata dai gigliati in serie A alle 20.45 risale al 22 aprile scorso, in occasione del pirotecnico Fiorentina-Inter 5-4, nella gara in cui vennero realizzati ben 6 gol nell’ultima mezz’ora di gioco. Nelle successive sei partite giocate in notturna i viola hanno conseguito 2 pareggi (Pescara ed Atalanta) e 4 sconfitte (contro Napoli, Inter, Sampdoria e Juventus). Curioso rilevare come, proprio in casa contro il Torino, la Fiorentina abbia conseguito uno degli ultimi risultati positivi in notturna lo scorso 27 febbraio (pareggio per 2-2).

La Nazione