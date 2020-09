La Fiorentina non molla Sottil, riscatto Cagliari a 11 milioni e contro riscatto viola a 13 milioni

Nella giornata di ieri TMW ha fatto emergere le cifre del prestito di Sottil dalla Fiorentina al Cagliari. Il classe 99 va in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. In un primo momento sembrava che la società viola non si fosse tutelata con un contro riscatto ma così non è. Da quanto appreso il contro riscatto da parte della Fiorentina è fissato a 13 milioni di euro.

