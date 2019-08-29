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La Fiorentina non molla De Paul. Benassi potrebbe essere la giusta contropartita da inserire nella trattativa

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino i viola proveranno a convincere l'Udinese a cedere De Paul per 25 milioni + 5 di bonus oppure inserendo Benassi come contropartita. 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 10:36
La Fiorentina non molla De Paul. Benassi potrebbe essere la giusta contropartita da inserire nella trattativa -
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Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino i viola proveranno a convincere l'Udinese a cedere De Paul per 25 milioni + 5 di bonus oppure inserendo Benassi come contropartita.

 

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