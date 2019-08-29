La Fiorentina non molla De Paul. Benassi potrebbe essere la giusta contropartita da inserire nella trattativa
Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino i viola proveranno a convincere l'Udinese a cedere De Paul per 25 milioni + 5 di bonus oppure inserendo Benassi come contropartita.
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 10:36
Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino i viola proveranno a convincere l'Udinese a cedere De Paul per 25 milioni + 5 di bonus oppure inserendo Benassi come contropartita.