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La Fiorentina invita i politici al Viola Park. Saranno spiegati i vantaggi che porterà al territorio

Sabato la Fiorentina mostrerà il Viola Park ai politici. Invitati i sindaci dell'aria metropolitana di Firenze ed i rappresentanti della politica nazionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2022 16:16
La Fiorentina invita i politici al Viola Park. Saranno spiegati i vantaggi che porterà al territorio -
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Bagno a Ripoli (FI), visita organizzata per la stampa nel Viola Park, accompagnati da Rocco Commisso, Joseph Commisso, Joe Barone e l'architetto Marco Casamonti 2021-05-18 © Niccolò Cambi/Massimo Sestini

Sabato pieno di ospiti al Viola Park. La Fiorentina ha organizzato un evento che vedrà invitato non solo il sindaco Dario Nardella, ma anche tutti i sindaci della città Metropolitana di Firenze, rappresentati della politica nazionale ed anche istituzioni generali. Durante l'evento verrà mostrato l'andamento dei cantieri di Bagno a Ripoli. Inoltre, verranno illustrati anche gli effetti che porterà il nuovo centro sportivo Viola alla realtà coinvolta. La notizia è stata riportata da Radio Bruno durante il Pentasport.

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