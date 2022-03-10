La Fiorentina invita i politici al Viola Park. Saranno spiegati i vantaggi che porterà al territorio
Sabato la Fiorentina mostrerà il Viola Park ai politici. Invitati i sindaci dell'aria metropolitana di Firenze ed i rappresentanti della politica nazionale
Sabato pieno di ospiti al Viola Park. La Fiorentina ha organizzato un evento che vedrà invitato non solo il sindaco Dario Nardella, ma anche tutti i sindaci della città Metropolitana di Firenze, rappresentati della politica nazionale ed anche istituzioni generali. Durante l'evento verrà mostrato l'andamento dei cantieri di Bagno a Ripoli. Inoltre, verranno illustrati anche gli effetti che porterà il nuovo centro sportivo Viola alla realtà coinvolta. La notizia è stata riportata da Radio Bruno durante il Pentasport.
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