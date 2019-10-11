La Fiorentina ha messo nel mirino Amrabat del Verona. Su di lui c'è anche la Lazio
Il ds della Fiorentina Daniele Pradè secondo La Gazzetta dello Sport è già al lavoro per il mercato di gennaio. I viola hanno messo nel mirino il centrocampista del Verona Sofyan Amrabat di proprietà...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 18:41
Il ds della Fiorentina Daniele Pradè secondo La Gazzetta dello Sport è già al lavoro per il mercato di gennaio. I viola hanno messo nel mirino il centrocampista del Verona Sofyan Amrabat di proprietà del Bruges. C'è anche la Lazio sul calciatore.