La Fiorentina grazie alla Coppa Italia ha già incassato 5 milioni, se vince altri 2,5 milioni più il botteghino

Il prestigio di vincere la coppa come prima cosa. L’entusiasmo dei tifosi della Fiorentina arriverebbe di conseguenza, con anche la qualificazione alla prossima Europa League. Poi però è interessante sottolineare anche come il solo disputare la finale di Coppa Italia porti un discreto tesoretto nelle casse della Fiorentina. Andiamo con ordine. Il club viola, per essere arrivato a Roma, è già certo di un premio di circa 5 milioni di euro (al quale sommare la biglietteria delle gare in casa: fra Samp, Torino e Cremonese circa 700mila euro). Chi alza la coppa prende altri 2,5 milioni.

Poi ci sarà da quantificare e dividere la quota biglietti della finale. L’incasso sarà di circa 5 milioni. Una parte andrà alla Lega, il resto alle due società. Il calcolo è approssimativo, ma grossomodo sono già nelle casse viola circa 8 milioni. I premi non sono finiti. Anzi. La disputa della finale di stasera dà diritto a partecipare anche alle ricche Final Four di Supercoppa in programma a gennaio in Arabia. Chi la vince ne prende 7. Lo scrive La Nazione

