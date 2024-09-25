"La Fiorentina di Palladino è pronta a cambiare pelle", così i quotidiani sportivi sul cambio modulo

Palladino ha intenzione di lasciare aperte entrambe le porte, a seconda dell'avversario e delle condizioni dei giocatori

Il dibattito è aperto, scrive stamani il Corriere Fiorentino: la Fiorentina di Palladino cambierà definitivamente oppure ripartirà dalla difesa a tre su cui è stata impostata tutta l'estate? Viste le premesse con la Lazio ci sarebbe poco da pensarci su, afferma il quotidiano. Però non si può ridurre tutto ai freddi numeri e non si può notare come sia stata soprattutto la presenza di Gudmundsson a spostare gli equilibri.

Palladino ha intenzione di lasciare aperte entrambe le porte, a seconda dell'avversario e delle condizioni dei giocatori che visionerà durante la settimana e soprattutto durante le sedute di allenamento. Il mister viola vuole una squadra capace di cambiare pelle in ogni situazione e di farsi trovare pronta in qualsiasi difficoltà.

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