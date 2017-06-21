La Fiorentina chiama Borja Valero, vogliono che dica pubblicamente di voler lasciare Firenze

Accordo trovato tra la Fiorentina e l'Inter. Manca solo il si definitivo del calciatore, che però non vuole lasciare Firenze

La trattativa tra l'Inter e la Fiorentina sembra essere arrivata alla fine, l'accordo è stato raggiunto su una base di 7/8 milioni di euro. Oggi l'incontro a Milano tra Corvino e Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, è andato a buon fine. Adesso toccherà alla Fiorentina convincere Borja Valero ad accettare la destinazione dato che Corvino vuole venderlo a tutti i costi. Infatti pare ci sia stata una telefonata tra la società viola e il procuratore del calciatore, i dirigenti gigliati, per evitare contestazioni, vogliono che sia Borja Valero ad annunciare che vuole lasciare Firenze. Ma per adesso il centrocampista spagnolo, non ha nessuna intenzione di fare questa mossa, dato che la sua volontà principale resta quella di continuare a vestire la maglia viola.

Flavio Ognissanti