La Fiorentina affonda il Cagliari, vince 3-0 ed è in zona Champions. Primo gol per Nzola in maglia viola

Al 3’ Nico porta in vantaggio la Fiorentina al Franchi, Radunovic sbaglia sull’uscita e l’argentino si avventa sul pallone siglando l’1-0. All’8’ Nico Gonzalez salta un uomo, si accentra e prova il sinistro, palla alta. All’8’ clamoroso errore di Milenkovic che passa il pallone a Nandez, salta Terracciano ma Kayode sulla linea di porta salva in angolo. Al 13’ ottimo scambio Brekalo-Arthur, Nico si avventa sul pallone, il Cagliari si salva in angolo. Al 18’ ancora una giocata di Nico, palla che finisce di poco larga alla destra di Radunovic. Al 21’ la Fiorentina raddoppia, autogol di Dossena sul cross forte rasoterra di Kayode. Al 23’ Cagliari pericoloso con Augello. Al 27’ Nico colpisce di testa su cross dí Bonaventura, palla di poco a lato. Al 27’ colpo di testa debole di Petagna. Al 29’ Shomurodov prova il tiro, palla a lato. Al 32’ Nico prende un colpetto tutto solo davanti al portiere ma niente rigore per Di Bello. Al 44’ ancora una volta pericoloso Nico. Al 47’ buon colpo di testa di Dossena, palla alta. Al 55’ destro di Oristanio smorzato. Al 62’ Prati mette dentro per Petagna che colpisce la traversa. All’80’ Ikone prova il tiro palla in angolo. Al 94′ Nzola scappa e firma il 3-0 con un pallonetto perfetto.

LEGGI ANCHE, TALIANO: “ALLE PUNTE MANCA IL GUIZZO, SPERO LO TROVI BELTRAN. OGGI IL RISCATTO DOPO FROSINONE”