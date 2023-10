Italiano: “Alle punte manca il guizzo, spero lo trovi Beltran. Oggi il riscatto dopo Frosinone”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato prima della sfida contro il Cagliari, ripartendo dalla sfida contro il Frosinone: “La delusione è per non aver visto una classifica bella. Soprattutto anche per la mole di occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo. Oggi abbiamo la possibilità di riscattarci. Spero che la squadra entri in campo con l’atteggiamento giusto. Dobbiamo continuare a creare tanto, vuol dire che i principi che abbiamo li rispettiamo. In alcune partite dobbiamo cercare di concretizzare e portare a casa i punti. Anche per l’autostima e per trascinare questa piazza”.

Sugli attaccanti: “Bisogna stare sereni. Siamo alla sesta giornata di campionato. A parte alcuni che stanno segnando con continuità, gli altri all’inizio fanno fatica. Se si parla di occasioni create, ci sono anche loro che lavorano bene, gli manca solo l’ultimo guizzo. Mi auguro che oggi Beltran riesca a fare questo”.