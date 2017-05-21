Dopo la finale di Champions la Juventus darà l'affondo definitivo per prendere Bernardeschi

La Juventus vuole vestire di bianconero Federico Bernardeschi, ma la trattativa non sarà semplice come i colpi bianconeri dell'ultimo anno..

La corsa al Triplete non ferma il mercato della Juventus. Beppe Marotta e Fabio Paratici vogliono regalare a Massimiliano Allegri (almeno) un esterno d’attacco per rinforzare il 4-2-3-1. Le candidature, a giudicare dai sondaggi e dai contatti delle ultime settimane, sono diverse: Keita (Lazio), Ferreira Carrasco (Atletico Madrid), Douglas Costa (Bayern), Lemar (Monaco), Bernardeschi (Fiorentina). Dopo la finale di Cardiff ci potrebbe essere l’affondo con la Fiorentina per Bernardeschi.

Il talento dei viola, giovane e italiano, è considerato una delle prime scelte in corso Galileo Ferraris. La Juventus, consapevole delle difficoltà a trattare con i toscani, non si illude, ma un tentativo lo farà. E l’idea è quella di andare al “dentro o fuori”, provando a ingolosire la Fiorentina con una offerta importante. Sul giocatore, orientato a non rinnovare il contratto, ci sono anche altri club: Inter, Chelsea e Manchester United. I viola, in caso di divorzio, punteranno a scatenare un’asta. I precedenti degli ex Fiorentina Jovetic e Cuadrado, entrambi in passato trattati dai bianconeri e tutti e due ceduti dai Della Valle all’estero, non sono positivi, ma il mercato è il regno delle sorprese e degli affari impossibili che diventano realtà, basti pensare a quanto successo con Gonzalo Higuain la scorsa estate. Bernardeschi è meno costoso del Pipita, però a differenza dell’argentino non ha una clausola nel contratto. Un dettaglio di non poco conto perché stavolta la Juventus non potrà aggirare la trattativa.

Tuttosport