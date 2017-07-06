La Fiesole tuona ancora: "Ci sono modi e modi per dirsi addio, il peggiore è restare. Della Valle vattene"

Dopo la dura contestazione di ieri arriva nella notte un altro striscione contro la società viola e contro questa gestione

Altro striscione apparso nella notte sui cancelli dello stadio Artemio Franchi, dopo la contestazione di ieri con circa 300 tifosi presenti e tanti cori contro la gestione attuale arriva nella notte un altro tuono della Curva Fiesole nei confronti della società viola: "Ci sono modi e modi per dirsi addio, il peggiore è restare. Della Valle vattene" così recita lo striscione dei tifosi della Fiorentina.