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La Fiesole tuona ancora: "Ci sono modi e modi per dirsi addio, il peggiore è restare. Della Valle vattene"

Dopo la dura contestazione di ieri arriva nella notte un altro striscione contro la società viola e contro questa gestione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 10:18
La Fiesole tuona ancora: "Ci sono modi e modi per dirsi addio, il peggiore è restare. Della Valle vattene" - Lo striscione della Curva Fiesole contro la società viola
Lo striscione della Curva Fiesole contro la società viola
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Altro striscione apparso nella notte sui cancelli dello stadio Artemio Franchi, dopo la contestazione di ieri con circa 300 tifosi presenti e tanti cori contro la gestione attuale arriva nella notte un altro tuono della Curva Fiesole nei confronti della società viola: "Ci sono modi e modi per dirsi addio, il peggiore è restare. Della Valle vattene" così recita lo striscione dei tifosi della Fiorentina.

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