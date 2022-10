La Fiesole spiega i fischi a Jovic: “Non ci è piaciuta esultanza con l’Inter. Teatrino, perde in partenza”

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo un approfondimento su Luka Jovic dopo le polemiche delle ultime ore:

Cinque gol di Jovic nelle ultime sei partite in un ottobre mai così prolifico per il serbo che sta iniziando a ritrovare il sorriso dopo l’impassibilità dei primi mesi a Firenze. C’è stato però un episodio che ha finito per guastare la notte show (nel bene e nel male) contro il Basaksehir, ovvero i fischi che sono piovuti all’indirizzo del numero 7 al momento del cambio, specie dalla Curva Fiesole.

Una reazione di pancia (non certo d’ingratitudine) tipica del Franchi che ha rinfrescato la memoria all’attaccante per un gesto che la piazza non aveva gradito, ovvero l’esultanza di cui Jovic si è reso protagonista nella gara contro l’Inter dopo il gol del 3-3. Una mimica chiara (le “mani parlanti” di chi apre la bocca a sproposito) rivolta in realtà, più che ai tifosi, a quella parte di critica che già lo aveva giubilato dopo il primo (modesto) quarto di stagione.

Dopo la doppietta in Conference il serbo ha pensato bene, non immaginando di provocare la reazione opposta, di riproporre dopo entrambi i gol le stesse modalità di festeggiamento che già dai tempi dell’Eintracht il serbo utilizzava a ogni sua rete: mano sotto il lobo dell’orecchio destro (oppure sotto entrambe le orecchie) e corsa sotto i tifosi quasi a voler convogliare verso di sé il frastuono del pubblico sugli spalti. Nessuna polemica, dunque, ma solo tanta voglia di gioire e di mettersi alle spalle uno dei momenti più duri della sua carriera.

Eppure il gesto di Jovic ha finito per essere frainteso come un ennesimo guanto di sfida al popolo viola e non sono pochi coloro che a Firenze stanno ancora discutendo sull’opportunità di questa scelta. Su tutti il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli, che ha dato la sua lettura della reazione dello stadio giovedì: «Ai tifosi non è piaciuta l’esultanza contro l’Inter, visto che è stata fatta proprio sotto la Curva Fiesole. Questi teatrini, i giocatori, potrebbero tenerseli per sé anche perché certi festeggiamenti sono privi di originalità» ha detto a Radio FirenzeViola. «Se è un atto di sfida, forse Jovic non ha capito che per lui è una gara persa 3-0 in partenza. Perché se c’è qualcuno che deve fare il polemico, quello è il tifoso».

LE PAROLE DI JOVIC