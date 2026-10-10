La difesa fa acqua da tutte le parti: 14 gol subiti in sei gare, Ranieri simbolo della crisi

La prova negativa dell'ex capitano viola al Ferraris diventa il simbolo di una crisi difensiva che non può più essere ignorata

La sconfitta per 2-1 contro il Genoa conferma le difficoltà difensive della Fiorentina, arrivata a quota 14 gol incassati nelle prime sei partite. Numeri che fotografano un reparto in grande affanno, incapace di garantire solidità e continuità, con errori che continuano a pesare sui risultati della squadra viola.

Al Ferraris, la prestazione di Luca Ranieri rappresenta l'apice negativo di una fase complicata. Il difensore, chiamato a guidare il reparto, finisce nel mirino per una prova al di sotto delle aspettative, in una giornata in cui la retroguardia viola ha nuovamente mostrato fragilità e disattenzioni.

Il problema, però, va oltre il singolo. Le 14 reti subite in sei gare raccontano una crisi collettiva, fatta di poca compattezza e difficoltà nel contenere gli avversari. Per la Fiorentina diventa urgente ritrovare equilibrio e certezze: senza una svolta in difesa, anche le ambizioni della squadra rischiano di essere frenate da errori ormai troppo frequenti.