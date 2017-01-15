La decisione di Paulo, niente ritiro pre gara, tutti a casa propria la notte prima della partita

Il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha voluto allentare la tensione. Ma sa che ad attendere questa partita c'è una città intera...

La Gazzetta dello Sport ha raccontato della vigilia della Fiorentina:

E’ stata una vigilia apparentemente normale per la Fiorentina visto che la squadra ieri non è andata in ritiro (già accaduto in altre circostanze) e i calciatori hanno potuto dormire a casa propria. Disintossicandosi da eventuali tensioni e da troppi pensieri, i viola hanno potuto vivere il giorno che precedeva uno dei match più attesi dell’anno nel modo più normale possibile. Appuntamento questa mattina al centro sportivo per l’ultima seduta prima del match, poi verrà stabilita la formazione e diramata la lista dei convocati. Tra i quali, salvo sorprese, ci sarà l’ultimo arrivato Marco Sportiello, che sceglierà la maglia numero 57.