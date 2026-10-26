Carica viola La Curva Fiesole lancia l'appello: "Tutti uniti per la Fiorentina, giovedì incendiamo il Franchi"

Migliaia di bandierine speciali per i 100 anni viola e un messaggio chiaro alla squadra e ai tifosi in vista della sfida con l'Atalanta

La Curva Fiesole lancia un appello a tutta Firenze in vista della partita di giovedì con l'Atalanta. Con un comunicato apparso sui social, il tifo organizzato viola invita la città a compattarsi attorno alla Fiorentina, annunciando anche la distribuzione di migliaia di bandierine speciali per celebrare i 100 anni della società. Nel messaggio non manca un richiamo diretto ai giocatori e a tutti i tifosi presenti sugli spalti.

"Questa prima parte di campionato non è andata come tutti ci aspettavamo: è il secondo anno consecutivo in cui le cose non girano e il momento si fa pesante. Firenze però, non è una piazza che affonda nelle difficoltà. È proprio in questi momenti che dobbiamo fare fronte comune, serrare le file e risalire la china tutti insieme. Specialmente in un anno fondamentale come quello del nostro Centenario.

Per questo giovedì abbiamo deciso di colorare tutto lo stadio, chiamare a raccolta ogni fiorentino e creare un ambiente infuocato per spingere la Fiorentina alla vittoria. Per l'occasione abbiamo preparato migliaia di bandierine in edizione speciale per i 100 anni di Fiorentina: all'ingresso di ogni settore troverete i ragazzi della Curva Fiesole, dai quali potrete prenderle lasciando un contributo di €5. Le bandierine dovranno essere tirate su all'inno e accompagnare l'ingresso delle squadre in campo, per trasformare Curva, Maratona e Tribune in una bolgia unica e compatta.

A chi va in campo diciamo una cosa sola: guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte. Cento anni di storia meritano rispetto, cattiveria e gente che esce dal campo senza fiato. A chi è sugli spalti chiediamo ancora una volta forte senso di appartenenza. Chi ama la Fiorentina giovedì fa la sua parte, spinge dall'inizio alla fine e lascia da parte ogni giudizio oltre il 90esimo.

Giovedì facciamo diventare il Franchi un inferno. CHI È IN CAMPO ONORI LA NOSTRA STORIA. CHI E FUORI DIMOSTRI LA NOSTRA FORZA. AVANTI FIRENZE!"