La Curva Fiesole canta contro i Della Valle, la tribuna fischia i cori. L'eterna lotta nel nome della Fiorentina

Era successo nel corso della passata stagione diverse volte. Quest'anno è accaduto ancora, prima durante Fiorentina - Atalanta, poi anche oggi durante la partita contro l'Udinese. La Curva Fiesole ha...

Era successo nel corso della passata stagione diverse volte. Quest'anno è accaduto ancora, prima durante Fiorentina - Atalanta, poi anche oggi durante la partita contro l'Udinese. La Curva Fiesole ha più volte esternato il suo pensiero a riguardo la situazione viola attuale "Siamo con la squadra, siamo con l'allenatore, non siamo con la società che sta indebolendo la Fiorentina" questo in sostanza il pensiero dei tifosi della Curva Fiesole.

Diverso invece il pensiero dei tifosi di tribuna che non accettano i cori contro la proprietà dei Della Valle e ogni qual volta che si alzano questi cori dalla curva i tifosi seduti in tribuna rispondono con dei sonori fischi.

Questa scenetta sembra davvero destinata a non finire e a ripetersi nel corso della stagione. Cuori viola divisi...