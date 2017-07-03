La confessione di Borja Valero: "Mi stanno facendo piangere, non è sicuro che vado via. Non ho ancora firmato solo per i tifosi viola"

In via non ufficiale ha parlato Borja Valero: "Rivelerò a tutti quello che sta succedendo. Alla fine sarò costretto ad andare via

Succede che un audio di Borja Valero su whatsapp ad un tifoso della Fiorentina diventi di dominio pubblico, questo il senso delle parole dello spagnolo:

“Non ho firmato con nessuna squadra e se ancora non l'ho fatto è solo per i tifosi. Non posso parlare ancora ma farò una conferenza per spiegate tutto. Non è sicuro che vado via ma sicuramente finirà così perchè non ce la faccio più, mi stanno facendo piangere e la notte non dormo per questa situazione"