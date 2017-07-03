La confessione di Borja Valero: "Mi stanno facendo piangere, non è sicuro che vado via. Non ho ancora firmato solo per i tifosi viola"
In via non ufficiale ha parlato Borja Valero: "Rivelerò a tutti quello che sta succedendo. Alla fine sarò costretto ad andare via
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 19:16
Succede che un audio di Borja Valero su whatsapp ad un tifoso della Fiorentina diventi di dominio pubblico, questo il senso delle parole dello spagnolo:
“Non ho firmato con nessuna squadra e se ancora non l'ho fatto è solo per i tifosi. Non posso parlare ancora ma farò una conferenza per spiegate tutto. Non è sicuro che vado via ma sicuramente finirà così perchè non ce la faccio più, mi stanno facendo piangere e la notte non dormo per questa situazione"