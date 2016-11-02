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L’ Europa League sorride per Chiesa, De Maio e Cristoforo. Così Sousa farà un giusto turnover

Rassegna Stampa

L’ Europa League sorride per Chiesa, De Maio e Cristoforo. Così Sousa farà un giusto turnover

Redazione

2 Novembre · 10:53

Aggiornamento: 2 Novembre 2016 · 10:53

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Europa LeagueFiorentinaPaulo Sousaprimo piano

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Sulle pagine della Gazzetta dello Sport troviamo il punto sulle possibili scelte di Paulo Sousa contro lo Slovan Liberec:

Paulo Sousa cerca il turnover per dar fiato a diversi titolari, così ci sarà spazio per Cristoforo e, al suo fianco, agirà Sanchez. Il colombiano, dopo una partenza sprint, ha avuto un calo fisico che lo ha portato gradualmente fuori dalle prime scelte scivolando in panchina nelle ultime quattro partite. L’ex Siviglia, al contrario, vero e proprio pallino di Corvino, ha messo insieme una trentina di minuti in Serie A tra Roma, Udinese e Bologna, partendo però titolare in Europa contro Qarabag e Slovan senza sfigurare. Oltre a loro possibile vedere in campo i vari De Maio, Babacar, Zarate e il giovane Federico Chiesa. La missione della squadra di Sousa è chiara: vincere domani sera per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno e sul primo posto.

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