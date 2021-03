Kouame-Vlahovic, Iachini punta alla salvezza: l’ivoriano può essere l’arma in più della Fiorentina

Christian Kouame potrebbe essere una delle armi in più della Fiorentina per questo finale di stagione in cui i viola dovranno dare tutto per conquistare una salvezza che non è lontanissima ma ancora neanche così vicina. Uno degli obiettivi di Beppe Iachini è infatti quello di recuperare l’attaccante ivoriano, che all’inizio della stagione era partito molto bene. E’ chiaro che l’esplosione di Vlahovic gli ha tolto un po’ di spazio. Il centravanti serbo sarà sempre il riferimento offensivo. Per Kouame il fatto di sentire più fiducia potrebbe dare a Iachini una soluzione offensiva in più. D’altra parte oggi la Fiorentina h ala necessità di aumentare il suo potenziale in attacco. Lo riporta Repubblica.

