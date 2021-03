Iachini prova a rilanciarne tre: Amrabat, Biraghi e Callejon pronti a mettersi in luce

Amrabat, Biraghi e Callejon sicuramente non stavano avendo fortune con Prandelli. Il marocchino di certo si riprenderà il suo posto in mediana. Questa non è una buona notizia per Erick Pulgar. Biraghi? Nelle ultime uscite no ha giocato così bene, ora Iachini dovrà capire se è motivato o meno. Callejon? Lo spagnolo non è mai stato utilizzato nel 3-5-2. Possibile un 4-4-1-1? Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, LA CURVA FIESOLE SALUTA PRANDELLI: “PRIMA L’UOMO DELL’ALLENATORE, PER SEMPRE FIERI DEL TUO AMORE!”